1 апреля состоялось открытие всероссийского онлайн-музея Леонида Гайдая

Иркутяне получили эксклюзивную возможность заглянуть за кулисы этого музея днем ранее, сообщают в пресс-службе музея.

Самая первая экскурсию по онлайн-музею от авторов проекта состоялась 31 марта в кинотеатре «Дон Отелло». Гости знакомились с содержанием онлайн-музея и его интерактивной частью, при этом тестовая часть онлайн-экспозиции и ролики Гайдай-сериала демонстрировались прямо на киноэкран.

Посетить цифровой музей могут все жители России из любого региона и русскоговорящие люди с любой точки планеты. Он получился в духе времени, хотя команда «ГайдайЦентра» задумала его задолго до пандемии.

Адрес онлайн-музея Леонида Гайдая: gaidaicenter.ru

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, «ГайдайЦентра», Иркутского областного отделения Союза кинематографистов России, администрации города Иркутска и благотворительного фонда развития регионов «Плюс семь».