Борис Титов посетил Иркутскую область

– Вопросов назрело много. Сегодня постарались обсудить все наболевшие темы, – рассказал Игорь Кобзев в своем Инстаграм.

А это проблемы с маркировкой товаров в отдаленных территориях и поддержка сборщиков дикоросов. Отдельно затронули ситуацию в строительстве.

– Да, мы говорим про авансирование работ, но нельзя забывать и о качестве. Должен быть баланс. Компании обязаны понимать, что работа над социально-значимыми объектами – это, в первую очередь, репутация, – говорит глава области.

Подробно обсудили развитие территорий, на которых сейчас идет рекультивация. Борис Титов предложил внедрить там новые формы сельского-хозяйства.

– Благодарен Борису Юрьевичу, что он откликнулся на приглашение. Сегодня получился хороший разговор с предпринимателями. Вижу, что деловая жизнь в регионе постепенно возвращается в привычное русло. Остаюсь в постоянном диалоге с бизнес-сообществом. Вместе ищем новые формы работы и взаимодействия, – заключает губернатор.