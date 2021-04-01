Эксперты рассказали о рисках продажи вещей в интернете

Как правило, сервисы защищают данные пользователей. Людям постоянно напоминают о правилах финансовой безопасности, но далеко не все их соблюдают, сообщает издание Финансовая культура.

Раскрывать свои персональные данные

Социальным инженерам, которые играют на чувствах людей, чтобы добраться до их счета, для начала разговора нередко достаточно и номера телефона.

По нему нетрудно определить и банк, выдавший карту, и платежную систему. Когда мошенники сами сообщают человеку эту «конфиденциальную информацию», у него часто складывается впечатление, что звонит настоящий сотрудник банка. И уже вызвав доверие, аферисты выманивают остальные данные, уже секретные, которые открывают доступ к счету доверчивого собеседника.

Обсуждать детали в сторонних мессенджерах

Мошенники создают специальные фишинговые страницы, которые помогают им узнать данные карты пользователя. Эти страницы они маскируют под сайты служб доставки, платежные страницы сервисов объявлений, системы денежных переводов.

Если ввести на этих поддельных страницах полные реквизиты своей карты, включая секретный код с ее обратной стороны, аферисты фактически получат ключ от вашего счета.

Чаты сервисов объявлений обычно блокируют фишинговые ссылки. Именно поэтому мошенники стараются увести вас с защищенного сайта на стороннюю площадку.

Сообщать покупателю конфиденциальную информацию о банковской карте

в некоторых онлайн-магазинах для покупки не нужно вводить трехзначный код с обратной стороны карты и коды подтверждения от банка. Мошенники этим пользуются. Они оплачивают счет чужой картой, зная только ее номер, срок действия и имя владельца.

Отдавать товар раньше, чем покупатель его оплатил

Иногда аферисты используют демоверсии банковских приложений. Там можно сымитировать перевод — экран просто показывает, как перечисление денег будет выглядеть в приложении, но на самом деле суммы со счета на счет не переходят.

В некоторых случаях мошенники создают сайты-дубликаты, которые похожи на настоящие онлайн-банки.

так же, как в магазине. Сначала покупатель должен оплатить товар и только потом его забрать. С карты на карту перевод проходит буквально за минуту. Обязательно дождитесь, когда банк пришлет вам сообщение о зачислении денег.

Переходить по ссылкам от незнакомцев

Что произошло: мошенники создали поддельную страницу, которая повторила дизайн оригинального приложения. На эту страницу они вставили скриншот объявления Жанны, дорисовали пометку об оплате и добавили кнопку со ссылкой.

Когда Жанна перешла по ссылке и скачала «обновленную версию приложения» сервиса объявлений, на самом деле она загрузила себе на телефон вирус. Вредоносные программы не только крадут данные карты, но также воруют пароли и коды от онлайн-банка. Так мошенники получают доступ ко всем банковским счетам и выводят с них деньги.

Как стоит поступать: нужно установить антивирусные программы на все свои гаджеты и регулярно их обновлять. Никогда нельзя переходить по ссылкам из писем и сообщений незнакомых пользователей.