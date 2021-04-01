«Ситуация с сахаром действительно непростая»

Производители приостановили поставки сахара в торговые сети. Они ждут субсидию за реализацию продукции по фиксированной цене с 1 апреляс, сообщают "Известия".

– Ситуация с сахаром действительно очень непростая, – подтвердили SIA.RU в пресс-службе торговой сети «Слата». – Весь март отгрузки шли с дефицитом. Производители придерживали объемы, думая, что соглашение не будет продлено. На текущий момент объемы на апрель не подтверждены, но сетью заявлены.

Как сообщают Известия, торговые сети уже больше недели не могут закупить сахар у производителей по фиксированным ценам. Проблемы на рынке начались после объявления о том, что кабмин готов выделить отрасли субсидии с 1 апреля за продажу продукции по фиксированной цене в 36 рублей за 1 кг. ФАС и Минсельхоз заявили, что рисков возникновения дефицита сахара нет.

Заявления о нарушении поставок сахарного песка со стороны производителей не соответствуют действительности, сообщил председатель Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар) Андрей Бодин. По его словам, торговые сети стремятся закупить сахар впрок и этим создают необоснованный ажиотаж.