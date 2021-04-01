ИНК проведет учения по ликвидации разлива нефти

ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) 4 апреля 2021 проведет командно-штабные учения по ликвидации газонефтяного фонтана и разлива нефти в водоохранной зоне реки Лена от законсервированной скважины. Учения пройдут в поселке Верхнемарково Иркутской области.Планируется задействовать более 30 единиц техники, более 100 человек.

Компания проверит готовность и отработку действий персонала при локализации аварии и ликвидации последствий розлива нефти.

Участники на всех этапах учения выполняют работу, соблюдая требований федерального законодательства, положений и регламентов компании в области охраны труда, промышленной, экологической и иной безопасности.