ОАО «РЖД» направило на благотворительность в Иркутской области более 1 млрд рублей

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и начальник Восточно-Сибирской железной дороги Вадим Владимиров провели совещание, посвященное совместным проектам, которые реализуются в регионе. Рабочая встреча состоялась сегодня, 1 апреля, в Правительстве Иркутской области.

В ходе совещания стороны обсудили вопросы отправки грузов предприятий, расположенных на территории Иркутской области, организацию пассажирских перевозок в пригородном сообщении, строительство автомобильных путепроводов.

– Для решения проблемных вопросов необходим конструктивный диалог между Правительством Иркутской области и руководством Восточно-Сибирской железной дороги. Мы должны находить оптимальные для всех сторон решения сложных задач, соблюсти паритет интересов и продолжить всестороннее сотрудничество и партнёрство с Восточно-Сибирской железной дорогой и предприятиями железнодорожной отрасли, – сказал глава Приангарья Игорь Кобзев.

В своем докладе Вадим Владимиров подчеркнул, что ОАО «РЖД» реализует ряд благотворительных проектов в регионе. За период 2019-2021 гг. холдинг оказал безвозмездную помощь на сумму более 1 млрд рублей. Финансовые средства были направлены, в том числе на мероприятия по ликвидации наводнения и его последствий в Тулунском и Нижнеудинском районах.

– В настоящее время на условиях софинансирования ведется строительство школы в микрорайоне Березовая роща в Тулуне на 1275 учащихся. На эти цели уже направлено 554 млн рублей, а в 2021 году выделяем еще 333 млн рублей. Открытие школы запланировано на сентябрь 2021 года, - доложил Вадим Владимиров.

На условиях софинансирования в этом году начнётся строительство жилого дома для врачей, модернизация стадиона «Локомотив» в Нижнеудинске и благоустройство парка отдыха в Тулуне. На эти мероприятия ОАО «РЖД» выделено 105 млн рублей.

Кроме того, в Тулуне и Нижнеудинске компанией создано около 600 рабочих мест, на которых работают жители Иркутской области.

Глава региона Игорь Кобзев подчеркнул, что на данный момент РЖД является стратегическим партнёром Иркутской области по целому ряду социально важных проектов.