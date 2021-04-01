Сельхозкластер могут создать в Байкальске

Встреча Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борисом Титовым состоялась сегодня в Правительстве региона. Игорь Кобзев поддержал идею рассмотреть возможность создания сельхозкластера в Байкальске.

Новую форму бизнеса, предложенную Борисом Титовым, решено проработать совместно с ассоциацией дикоросов как вариант создания пилотного проекта в Байкальске. Глава региона совместно с бизнес-омбудсменом договорились провести совместное совещание с участием контрольных ведомств. С 2021 года вступает в силу новое законодательство в сфере контроля и надзора, по которому необходимо провести ряд консультаций.



– В этом году крайне важно улучшить позиции в рейтинге индекса административного деления, который институт Уполномоченного составляет ежегодно. Это одно из условий привлечения инвестиций. Если малый бизнес будет говорить, что все хорошо, то крупный точно зайдет. Это конкурентное преимущество перед другими регионами, – подчеркнул Губернатор.

