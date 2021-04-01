Ростех разработал препарат для лечения COVID-19

Минздрав России одобрил применение специфического иммуноглобулина, предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции. Препарат «КОВИД-глобулин» стал первым в мире зарегистрированным препаратом против COVID-19 такого типа. Он создан на основе плазмы крови переболевших москвичей – для этого столица передала 2,5 тонны биоматериала.

Разработка холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех в ходе исследований подтвердила безопасность, отсутствие побочных эффектов и способность нейтрализовывать вирус. Предполагается, что она будет применяться для лечения средних и тяжелых форм заболевания после завершения II и III фаз клинических испытаний, которые пройдут в том числе на базе московских стационаров.

«Мы представляем первый в мире зарегистрированный лекарственный препарат специфического антиковидного иммуноглобулина. Отмечу, что он предназначен не для профилактики, а именно для лечения коронавирусной инфекции. Применение нового препарата значительно расширит арсенал возможностей врачей в борьбе с COVID-19. Фактически, наша страна одной из первых в мире получит возможность применять обе формы иммунизации против коронавируса – пассивную (иммуноглобулин) и активную (вакцина)», – рассказал генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

«КОВИД-глобулин» – лекарство на основе плазмы крови людей, уже перенесших коронавирус, содержащее антитела к нему. Введение препарата помогает организму побороть заболевание и «учит» иммунную систему человека быстрее создавать антитела самостоятельно.

Вторая и третья фазы клинических исследований займут примерно полгода. На данный момент «КОВИД-глобулин» будет применяться только в рамках исследований в стационарах Москвы – для лечения пациентов со средней и тяжелой формами заболевания.

Суммарный объем инвестиций холдинга «Нацимбио» в проект составит до 400 млн рублей. Основной объем средств придется на закупку сырья, оплату клинических исследований, закупку оборудования и расходных материалов.