Общегородской субботник пройдет в Иркутске 24 апреля

В администрации Иркутска под руководством мэра Руслана Болотова прошло заседание штаба по подготовке к проведению месячника по санитарной очистке, благоустройству, озеленению территории и общегородского субботника. Как доложил заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации города Иркутска Роман Орноев, на сегодня городские коммунальные службы совместно с комитетами по управлению округами разработали единую дорожную карту. Она содержит более ста мероприятий.

– С 1 по 30 апреля нам предстоит провести генеральную уборку всего города. Работы предстоит много: необходимо убрать скопившийся за зиму мусор, провести ямочный ремонт дорог, нанести разметку на магистралях, отремонтировать и покрасить ограждения на улицах, мостах, путепроводах и скверах, на спортивных и детских площадках, привести в порядок фасады зданий и много других задач. В этом году Иркутск отмечает 360-летие. И требование к внешнему виду города особое. Рассчитываю на четкое, слаженное взаимодействие всех служб, – подчеркнул Руслан Болотов.

Также во время месячника особое внимание уделят устранению несанкционированной рекламы – объявлений и листовок, расклеенных на водостоках, на стенах, в арках. Отметим, что масштабная уборка затронет не только центральную часть города – работы будут проходить во всех округах.

Завершится месячник по санитарной очистке проведением общегородского субботника. Он пройдет 24 апреля. В этот день принять участие в уборке Иркутска смогут все желающие, им будут розданы мусорные пакеты и перчатки.