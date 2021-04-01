Футбольный клуб «Зенит-Иркутск» прекратил свое существование, сообщается на официальной странице ФК в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие болельщики! К сожалению, для нас 1 апреля не день смеха, а черная дата. ФК «Зенит-Иркутск» прекратил свое существование. <…> Мы благодарим всех наших болельщиков и тех, кто просто переживал за нас все эти годы. Еще одна команда на кладбище иркутского футбола», – говорится в сообщении.

О закрытии клуба руководству команды было объявлено на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Причина – отсутствие финансирования и невозможность продолжить выступление в ПФЛ.