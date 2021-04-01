Иркутская область вошла в тройку худших регионов РФ по административному давлению на бизнес

Иркутская область заняла 83-е из 85 мест в индексе административного давления на бизнес, таким образом, вошла в тройку худших регионов РФ по данному показателю, пишет ТАСС со ссылкой на бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова.

«Показатели давления достаточно серьезные. Данные индекса традиционно отрабатываются органами прокуратуры совместно с контрольно-надзорными органами», – сказал Титов. Он также уточнил, что из семи контрольных ведомств, чьи показатели были взяты за основу измерения, по степени жесткости контроля лидируют региональные подразделения Ростехнадзора, Россельхознадзора и Роструда.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что в 2021 году «крайне важно улучшить позиции в рейтинге, потому что это одно из условий привлечения инвестиций».