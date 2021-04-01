Кобзев предложил ввести должность бизнес-омбудсмена на Байкальской природной территории

Должность омбудсмена по бизнесу на Байкальской природной территории предложил ввести глава Иркутской области Игорь Кобзев, пишет ТАСС.

Идея была озвучена бизнес-омбудсмену РФ Борису Титову. «Да. Готовы рассмотреть кандидатуры. Предлагайте», – ответил ему уполномоченный по правам предпринимателей страны.

Необходимость в таком специалисте появилась потому, что сейчас на этой территории сильно ограничена хозяйственная деятельность. На Байкальской природной территории необходимо проходить экологическую экспертизу проектов строительства, но действующие нормы четко не разграничивают понятия капитального и некапитального строительства. Из-за этого у бизнеса возникают вопросы, какой проект надо направлять на экоэкспертизу, а какой нет.