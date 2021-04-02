Объем операций по банковским картам в Приангарье вырос за прошлый год на 13%

В течение 2020 года жители Иркутской области активно пользовались банковскими картами и совершили с их помощью более 920 млн операций, что на 17% больше, чем в 2019-м. Общий объем транзакций вырос на 13% по сравнению с предыдущим годом и превысил 1,7 трлн рублей, сообщает пресс-служба отделения Иркутск Банка России.

Чаще всего владельцы карт оплачивали товары и услуги. Жители области в минувшем году потратили таким образом 512 млрд рублей, рассчитавшись картами свыше 700 млн раз. Объем транзакций по сравнению с 2019 годом вырос на 16%, а их количество — на 15%. При этом средний чек покупки увеличился с 730 до 829 рублей.

– Для оплаты товаров и услуг в нашем регионе с каждым годом все реже используют наличные. За последние пять лет доля операций по снятию денег в банкоматах среди держателей банковских карт сократилась в три раза. Сегодня жители области чаще предпочитают рассчитываться в магазинах и предприятиях сферы услуг безналичным способом. Можно с уверенностью сказать, что оплата картой для большей части населения Приангарья – уже привычная операция, – отметил заместитель управляющего Отделением Иркутск Сибирского ГУ Банка России Константин Ермолаев.

К использованию безналичных платежей сегодня располагает и постоянно растущая платежная инфраструктура. Например, пять лет назад по всему региону было установлено чуть менее 40 тысяч терминалов для приема оплаты по карте, а на начало этого года уже почти 70 тысяч.