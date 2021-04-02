Пять ледовых переправ закрыли в Тайшетском и Балаганском районах Иркутской области

На контроле остаются еще 20, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

Они расположены в Братском, Тайшетском, Киренском, Усть-Кутском, Тулунском, Бодайбинском, Мамско-Чуйском, Катангском, Жигаловском, Казачинско-Ленском районах.

В случае негативных изменений структуры льда дороги незамедлительно закрываются.

Запрещен проезд для всех видов транспорта на переправах «Жигалово – Залари (80 километр)» на Братском водохранилище, «Трёмино – Новотрёмино», «Полинчет – Кондратьево», Мирный – Новобирюсинск», «Иванов мыс – Лесоучасток» на реке Бирюсе.