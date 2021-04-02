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Одного из бывших руководителей Восточно-Сибирской дирекции «РЖД» обвиняют в получении взятки

Суд уже отправил средства в счет государства, сообщают в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Обвиняемый ранее был осужден за получение взятки в размере 15 тысяч рублей. В ходе разбирательства по уголовному делу полученные в качестве взятки денежные средства изъяты не были, осужденный успел ими распорядиться.

Суд согласился с мнением прокурора о том, что получение денежных средств от взяткодателя является сделкой, относящейся к категории ничтожных, поскольку ее цель противоречит основам правопорядка, и в соответствии с положениями ст. 169 Гражданского кодекса РФ принял решение о взыскании в доход Российской Федерации полученного по такой сделке имущества.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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