Одного из бывших руководителей Восточно-Сибирской дирекции «РЖД» обвиняют в получении взятки

Суд уже отправил средства в счет государства, сообщают в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Обвиняемый ранее был осужден за получение взятки в размере 15 тысяч рублей. В ходе разбирательства по уголовному делу полученные в качестве взятки денежные средства изъяты не были, осужденный успел ими распорядиться.

Суд согласился с мнением прокурора о том, что получение денежных средств от взяткодателя является сделкой, относящейся к категории ничтожных, поскольку ее цель противоречит основам правопорядка, и в соответствии с положениями ст. 169 Гражданского кодекса РФ принял решение о взыскании в доход Российской Федерации полученного по такой сделке имущества.