В России ввели минимальную цену на сигареты

Она составит 108 рублей, сообщает ТАСС.

Минимальная цена на сигареты в размере 108 рублей вводится в России с 1 апреля 2021 года. Соответствующий закон, направленный на ужесточение ценовой политики в отношении продажи табачных изделий, подписал в конце декабря 2020 года президент России Владимир Путин.

Показатель минимальной цены будет рассчитывать Минсельхоз на основе минимальной ставки акциза на единицу потребительской упаковки, налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента. Таким образом, в 2021 году этот показатель составит 108 рублей за пачку из 20 сигарет. Это правило не распространяется на продукцию, введенную в оборот до 1 апреля 2021 года. Ее можно будет продавать по цене ниже установленного показателя до 1 июля.

Представители отрасли поддержали принятие данного закона. По мнению директора по работе с органами государственной власти JTI Россия Василия Груздева, единая минимальная цена станет важным инструментом в борьбе с нелегальным рынком табачной продукции, который в 2020 году превысил 11%, а ущерб федеральному бюджету составил более 85 млрд рублей из-за неуплаченных акцизов и НДС. Он также напомнил, что в прошлом году средняя цена пачки сигарет составляла порядка 120 рублей. «После значительного повышения акцизов с 1 января 2021 года, средняя цена пачки сигарет в текущем году, по оценкам Минфина, составит около 140 рублей. Таким образом, введение единой минимальной цены не окажет влияния на стоимость легальной табачной продукции», – подчеркнул Груздев.