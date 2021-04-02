Браконьера задержали в Заларинском районе Иркутской области

У злоумышленника обнаружили нелегальное охотничье огнестрельное оружие и лыжи, сообщают в областной администрации.

В настоящее время по данному факту все материалы переданы в органы полиции для решения вопроса о привлечении нарушителя к ответственности.

Сейчас в охотничьих угодьях некоторых районов Иркутской области наступил «настовый» период. В это время копытные животные становятся особенно уязвимы не только для волков, но и для браконьеров. В связи с этим министерством лесного комплекса Иркутской области уже увеличено количество рейдовых мероприятий на территории охотничьих угодий Иркутской области.