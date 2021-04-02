Бюджетным ноутбукам предсказали дефицит

Причиной стала нехватка комплектующих, сообщает РБК.

Как рассказали несколько участников рынка, из-за нехватки отдельных комплектующих производители ноутбуков не могут полностью удовлетворить заявки на поставку товаров. Сейчас производители выполняют примерно 60% заказов, которые им размещают крупные сети, и около 30% — от дистрибьюторов и других заказчиков, сообщил РБК глава дистрибьютора diHouse (входит в группу «Ланит») Юрий Родный.

Компания удовлетворяет примерно 60% заказов сетей на поставку устройств, подтвердила директор по развитию бизнеса персональных систем Lenovo в России Ирина Кукина. «Но нужно понимать, что многие сети заказывают больше, чем им нужно, и сразу у нескольких поставщиков, чтобы перестраховаться», — оговорилась она. Основные негативные последствия коснулись нижнего ценового сегмента: устройства в нем растут в цене, а их ассортимент сокращается, рассказала Кукина.

По словам Ирины Кукиной, уже больше года назад возник дефицит на процессоры для ноутбуков из-за перехода Intel с производства чипов размером 14 нм на чипы 10 нм. «Потом началась пандемия, примерно через 1,5 месяца начал расти спрос на ноутбуки. Но в Китае люди тоже были на самоизоляции, фабрики простаивали. К августу на них вернулись до 80% сотрудников, но физически они не могли удовлетворить имеющийся спрос», — пояснила она. Речь идет как о производстве готовых устройств, так и компонентах для них: панелей, памяти, отдельных чипов на матрице. Фабрики не могли резко увеличить производительность из-за того, что это требует больших инвестиций и неизвестно, окупятся ли они, — никто не понимает, насколько долго сохранится повышенный спрос на ноутбуки, добавила собеседник РБК.