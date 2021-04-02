Республика Бурятия и Сбер проведут в Улан-Удэ презентацию байкальского макрорегиона для инвесторов

Инвесторов и предпринимателей из всех регионов РФ и зарубежных стран ждут на «Baikal Touristic Road Show». 6 апреля 2021 г. в Улан - Удэ состоится презентационное мероприятие, направленное на продвижение байкальского макрорегиона и представление проектов, готовых к реализации в туристической отрасли республики Бурятия. Организаторами Дня инвестора являются Байкальский банк Сбербанка, Министерство туризма Бурятии, Фонд регионального развития Бурятии. В работе инвестиционной площадки «Baikal Touristic Road Show» примет участие Глава Бурятии Алексей Цыденов.

Целью роад-шоу является привлечение потенциальных инвесторов в туристические объекты байкальских территорий. Сбер представит участникам мероприятия программы финансирования инвестиционных проектов в сфере туризма Бурятии, презентует информацию, собранную на основе больших данных банка, о динамике развития региональной туристической отрасли.

Министерство туризма Республики Бурятия расскажет инвесторам об итогах туристического сезона-2020 на Байкале, а также предоставит свод информации о преференциях для бизнеса, реализующего туристические проекты на территории особой экономической зоны «Байкальская гавань».

В программу «Baikal Touristic Road Show» включен доклад Фонда регионального развития Бурятии – органа, уполномоченного на работу с инвестиционными проектами региона. Задача Фонда – всестороннее содействие в реализации проектов, снятие административных барьеров, привлечение федеральных и региональных мер поддержки. Участникам встречи будут представлены перспективные площадки и проекты, готовые к реализации и привлечению инвестиций.

Принять участие в «Baikal Touristic Road Show и» можно в очной форме - в г. Улан-Удэ, 6 апреля 2021 года с 14.00 до 16.00 часов (местное время) в «Бальном зале» Бурятского государственного (ул. Ранжурова, 4, корпус №8). Дистанционное участие также возможно, для этого иногородним участникам необходимо подключиться к трансляции мероприятий Дня инвестора на канале Фонда регионального развития республики Бурятия, ссылка на канал https://youtube.com/channel/UCgbbcFZ-saUakrsz5jiqWVQ