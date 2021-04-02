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В апреле-июне цена на авиабилеты взлетели на 120%

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Об этом заявили Aviasales, Туту.ру, Кupibilet и OneTwoTrip, передают Известия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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