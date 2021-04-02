Иркутская область вошла в топ-10 регионов России по числу предложений о работе для геологов

Аналитики hh.ru Сибирь выяснили, в каких регионах чаще всего предлагают работу геологам, какие требования и зарплату могут ждать соискатели и как много профессиональных геологов на рынке труда.

Потребности работодателей

В 2020 году российские работодатели разместили более 3 200 вакансий для геологов, большая часть вакансий пришлась на Москву и Красноярский край. В топ-10 регионов с наибольшим числом вакансий для геологов вошли также Иркутская, Тюменская, Свердловская области, Санкт-Петербург.

Средняя предлагаемая российскими работодателями зарплата для геологов в 2020 году – 75 000 рублей, в Иркутской области предложения работодателей несколько выше – 97 000 рублей. При этом в начале этого года работодатели повысили зарплатные предложения в вакансиях в среднем по РФ до 90 000 рублей, в области – 100 000 рублей, что по-прежнему выше среднероссийских предложений.

«Рост зарплатных предложений для геологов связан, прежде всего, с тем, что за прошлый год количество вахтовых вакансий в регионе выросло в два раза, в том числе для этих специалистов. Дефицит кадров привел к тому, что сейчас добывающая отрасль предлагает не только самые высокие средние зарплаты по сравнению с другими сферами, но они еще и растут год от года», - комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Лилия Эсауленко.

Большая часть вакансий для геологов в 2020 году и на данный момент в России размещена в сферах «Добыча сырья» (79%), «Строительство» (34%), «Производство» (8%). Чаще всего работодателям требуются геологи на полный рабочий день (70%), каждая третья вакансия предполагает вахтовый метод работы.

Требования работодателей для соискателей-геологов разнят ь ся в зависимости от уровня предполагаемой должности. Так, для линейных специалистов работодатели могут указывать следующие обязанности: работа с ПК в программах Microsoft Office, также AutoCAD, знание "Micromine" и аналогичных программ, забор проб, систематизация, анализ и обработка геологических данных, составление отчетов на основе проведенных геологических исследований. От кандидата потребуется геологическое сопровождение открытых горных работ и учет движения запасов участка и месторождения.

Для геологов-руководителей обязанности несколько другие: проведение инженерно-геологических изысканий для строительства объектов различного назначения; получение разрешительных документов на проведение инженерно-геологических изысканий на объекте; подбор исполнителей отдельных видов работ и осуществление контроля над их деятельностью; обеспечение выполнения полевых или камеральных работ.

Портрет соискателей

С начала года соискатели-геологи разместили почти 7 000 резюме по всей стране. Большая часть соискателей на должность геолога находится в Москве, в топ-10 также вошли Петербург, Башкирия, Тюменская область и, в том числе, Иркутская область.

Средняя зарплата, на которую претендуют геологи в целом по стране, а также в регионах Сибири на данный момент – 70 000 рублей.

В большинстве случаев соискатели в данной сфере - мужчины (72%). 87% соискателей-геологов находятся в возрасте от 25 до 40 лет и имеют опыт работы от 3 до 6 лет. Более 90% соискателей отметили, что хотят работать полный день, каждый второй готов к вахте.