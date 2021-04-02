Более 100 объектов отремонтируют и построят в Бурятском округе

Это дороги и крупные социальные объекты.

Из них 21 мероприятие – в Аларском районе, 10 – в Баяндаевском, 18 – в Боханском, 18 – в Нукутском, 21 – в Осинском и 15 – в Эхирит-Булагатском. Об этом сообщил руководитель администрации УОБО Анатолий Прокопьев на совещании с мэрами территорий округа.

Наиболее крупными и социально значимыми объектами строительства участниками совещания определены Дом спорта в поселке Усть-Ордынский, общеобразовательная школа в селе Баяндай, многофункциональное учреждение культуры в поселке Новонукутский.

Из дорожных объектов самый крупный – реконструкция участка дороги «Иркутск – Оса – Усть-Уда» от моста в селе Обуса до деревни Борохал в Осинском районе. Кроме того, в округе планируется капитально отремонтировать пять школ, начнется строительство и ремонт 21 объекта здравоохранения. Продолжается строительство канализационных очистных сооружений (КОС) в поселке Усть-Ордынский. В планах также строительство двух детских садов.