Проведен предварительный отбор Конкурса «Топ-1000 локальных культурных и туристических брендов России»

Отбор ведется жюри с учетом народного голосования, проходящем на портале Живоенаследие.рф, сообщают в областной администрации.

С результатами предварительного отбора можно ознакомиться по ссылке.

В настоящее время проводится итоговый отбор для включения поселений, культурных и природных объектов, образов, традиций и промыслов, имен выдающихся людей, событий и дат, креативных кластеров, гастрономии в число 1000 главных брендов России.

На платформе Живоенаследие.рф создана возможность для добавления и описания новых достопримечательностей силами участников сети - краеведов, экспертов по туризму и культурному наследию, представителей креативных индустрий и туристического бизнеса, туристско-информационных центров, органов государственной власти и местного самоуправления. Также можно добавлять объекты - интересные здания, музеи, памятники, культурные ценности, организации, места посещения, связанные с отобранными на сайте ключевыми культурными и туристическими брендами страны.