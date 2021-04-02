Сбер создал аромат экосистемы СберПрайм+

Сбер создал парфюм СберПрайм+, который объединяет ароматы ключевых сервисов экосистемы. Для разработки дальнейших ароматов линейки и запуска их в производство Сбер открыл вакансию парфюмера и приглашает соискателей пройти собеседование.

Уникальную формулу парфюмеры Сбера создают вместе с нейросетью. Это поможет аромату СберПрайм+ мгновенно подстроиться под настроение и окружение пользователей. Поэтому аромат идеально подойдет в любой ситуации, будь то работа в офисе или вечеринка, семейный отдых или романтическое свидание, дальнее путешествие или тихая медитация.

В съемках рекламы для продвижения аромата СберПрайм+ приняли участие сотрудники банка.

Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка:

– Сбер планомерно развивает свою экосистему, предоставляя клиентам новые возможности в разных сферах жизни. Аромамаркетинг — ещё одно перспективное направление. Мы хотим создать среду, в которой клиенты будут проводить с нами время с удовольствием. Первый наш проект – это аромат экосистемы, который мы назвали «СберПрайм+».

Познакомиться подробнее с планами компании по созданию собственного аромата можно на специальном лендинге.

Узнать о всех требованиях, которые Сбер предъявляет к кандидатам на вакансию парфюмера — по ссылке.