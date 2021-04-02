Родственники благодарят близких за переводы: в рекламе Сбера снялись реальные люди

Сбер запустил рекламную кампанию популярного сервиса денежных переводов за рубеж в СберБанк Онлайн. В видеоролике показаны самые дорогие для мигрантов образы родителей, братьев, сестёр и других родственников — всех тех, ради кого в Россию ежегодно приезжают на заработки сотни тысяч людей из ближнего зарубежья.

В основу ролика лёг документальный подход, в рамках которого съёмочная группа в свободном, практически импровизационном режиме фиксировала не только быт героев, но и жизнь их стран. Каждый из героев кампании обратился к своему родственнику на родном языке с добрыми пожеланиями и благодарностью за помощь. Уже этой весной аудитория увидит в рекламе сестёр из Кыргызстана, брата и его семью, проживающих в Узбекистане, и маму узбекского трудового мигранта. Видео и фото будет размещено в интернете и социальных сетях, наружной рекламе, рекламе в транспорте и общежитиях.

Алексей Мазунин, и. о. директора дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка:

– Сбербанк активно развивает систему переводов за рубеж, потому что мы понимаем, как важно заботиться о родных и близких людях, особенно если они живут в другой стране. Мы создаем возможность проявить заботу: перевести деньги на родину так же легко и быстро, как и внутри России.

Перевести деньги в страны ближнего зарубежья в мобильном приложении СберБанк Онлайн можно в разделе «Перевести» — «За рубеж» — «По ФИО и номеру телефона для выплаты наличными» или «По номеру телефона на карту/счёт». Для перевода достаточно знать полное ФИО получателя (для получения наличными в пунктах выдачи системы Western Union) или номер его мобильного телефона (для перевода на карту банка-партнёра). Комиссия за перевод составит 1%.

Перевести деньги по номеру телефона на карту/счёт можно в Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Приднестровье, Таджикистан и Узбекистан. По ФИО и номеру телефона для выплаты наличными — в Азербайджан, Беларусь, Вьетнам, Гонконг, Грузию, Израиль, Казахстан, Кыргызстан, Латвию, Литву, Макао, Молдову, Монголию, Таджикистан, Туркменистан, Турцию, Узбекистан, Украину, Филиппины, Чехию и Эстонию.