За покупки антивирусов ESET держателям карты «Мир» вернется 10/% кэшбэка

За покупки антивирусных программ от 1500 рублей на сайте Eset, оплаченные картой «Мир» от Примсоцбанка, держателям вернётся 10% кэшбэка.

Для справки: ESET – международный разработчик антивирусных программ, который заботится о защите гаджетов даже от самых сложных киберугроз. Благодаря инновационным решениям компании ни один вирус не проникнет на смартфон, планшет или компьютер.



Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо:



• зарегистрировать карту «Мир» от Примсоцбанка на сайте https://privetmir.ru/auth или в мобильном приложении «Привет, Мир!» в разделе «Мой кэшбэк»;

• оплатить антивирусные программы картой «Мир» на сайте: www.esetnod32.ru;

• кэшбэк будет начислен на вашу карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента покупки.



Акция действует с 19 марта 2021 по 19 апреля 2021 года.

Организатор акции — ООО «Диджитал Трейд» ОГРН: 1157746794479 Юридический адрес: 115280., Москва г, Ленинская Слобода ул, дом №2, помещение XXXVII-79, этаж 4, комната 4, 33, +7 (495) 640-46-00.