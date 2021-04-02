Новые инвесторы и доверие к онлайн: как 2020 повлиял на финансовое поведение россиян

Отказ от пластика, рост онлайн-покупок , доверие к бесконтактным способам оплаты, управление накоплениями не выходя из дома и инвестиционный бум — прошедший год и связанные с ним ограничения оказали влияние на многие сферы жизни россиян, в том числе отразились на отношении к деньгам и финансовом поведении. Райффайзенбанк провел исследование и выяснил, как 2020 изменил финансовые привычки клиентов.

Онлайн-платежи : новый уровень доверия

С введением ограничений в марте 2020 года расходы россиян сократились. И хотя уже к ноябрю средние траты на одного клиента восстановились до уровня 2019 года, предновогодние расходы заметно снизились год к году. Вынужденная самоизоляция и ограничения на путешествия сыграли свою роль, и каждый клиент в декабре 2020 потратил в среднем на 9% меньше, чем годом ранее.

Один из ключевых трендов прошедшего года — рост доверия к онлайн платежам и каналам. Весной 2020 года доля онлайн-расходов в общем объеме трат начала резко расти, и в апреле клиенты банка совершили на 12% больше покупок и платежей онлайн, чем в марте. Начиная с этого периода расходы через цифровые каналы занимали до трети от всего объема. До марта 2020 года такое платежное поведение было нехарактерно для клиентов — онлайн-траты занимали не более 22% от всего оборота.

Источник: данные Райффайзенбанка

Доля онлайн-покупок в марте выросла в среднем на 5% и с тех пор держится на стабильно высоком уровне в 35–37% вместо 30–32% в 2019 году. По прошествии года с момента введения ограничений можно говорить о стабильном снижении доли офлайн-расходов россиян и изменении финансовых привычек в сторону дистанционных платежей и операций.

За время пандемии россияне стали меньше пользоваться пластиковыми картами, отдавая предпочтение бесконтактным способам оплаты. Исследование Райффайзенбанка показало резкий рост количества, объема, а также среднего чека платежей с использованием NFC и токенов в приложении или на сайте магазина, таких как Android Pay, Apple Pay, Google Pay и др. Количество таких операций увеличилось на 45%, средний чек — на 36%, а объем — почти вдвое. Теперь в среднем каждую вторую онлайн-операцию клиенты совершают с помощью NFC или токена и делают с их использованием более крупные покупки.

Рост накоплений и дистанционное управление

В 2020 году существенно вырос спрос на накопительные продукты Райффайзенбанка — объем средств клиентов на счетах без учета инвестиций вырос на 30%. Драйвером роста стали накопительные счета — средства на них увеличились на рекордные 80%.

Помимо интереса к банковским накопительным продуктам клиенты продемонстрировали готовность к почти полностью дистанционному управлению средствами. В 2019 году доля пополнений накопительных счетов через онлайн-каналы — в интернет- и мобильном банке — составляла 55%. Весной 2020 года ситуация резко изменилась, и в апреле 80% пополнений клиенты совершили онлайн. Вплоть до июля на отделения приходилось рекордно низкое число пополнений — 20%. С ослаблением ограничительных мер часть операций вернулась в отделения, и в среднем по году чуть более 60% пополнений пришлось на цифровые каналы. Доля онлайн-пополнений продолжает плавно расти, оставаясь основным способом перевода денег на накопительный счет.

Источник: данные Райффайзенбанка

Благодаря самоизоляции и другим ограничениям 2020 года доверие к онлайн-каналам в вопросах управления сбережениями выросло. Однако оно все еще уступает офлайн-каналам — очень крупные суммы клиенты предпочитают вносить в отделениях банка. Такой вывод можно сделать, проанализировав динамику среднего чека пополнений накопительных счетов. Средний чек онлайн-пополнения за прошедший год вырос более чем в два раза и составил среди клиентов Райффайзенбанка почти 320 тыс. рублей. Средний чек в отделениях также увеличился в 1,5 раза, при этом он остается выше, чем в цифровых каналах, и составляет около 460 тыс. рублей.

«Рост интереса к накопительным продуктам, несмотря на сложности прошедшего года, демонстрирует, что депозиты и накопительные счета остаются самым простым и надежным способом сохранить и приумножить свои сбережения, — отметил Кирилл Матвеев, руководитель управления клиентского счастья и монетизации Райффайзенбанка. — Управлять накоплениями сегодня можно полностью онлайн, прямо в мобильном приложении, и мы ожидаем, что доверие к цифровым каналам даже в таких важных и ответственных вопросах будет расти».

Инвестиции не выходя из дома

Но один из главных финансовых трендов 2020 года — это кратный рост частных инвестиций. Всего, по подсчетам Московской биржи, за минувший год на рынок пришло почти 5 млн новых инвесторов — это больше, чем суммарно за все предшествующие года (3,8 млн человек). Объем средств в инвестиционных продуктах Райффайзенбанка вырос на 40%. Важно, что приток произошел не за счет перехода клиентов из накопительных продуктов, а одновременно с ростом склонности россиян к сбережению и накоплению.

«Сокращение возможностей тратить, увеличение количества свободного времени, более высокая доходность инвестиционных и брокерских продуктов в сравнении со сберегательными обусловили рост интереса к сфере инвестиций в 2020 году, — поясняет Кирилл Матвеев, руководитель управления клиентского счастья и монетизации Райффайзенбанка. — А возможность инвестировать прямо в мобильном приложении, высокая скорость сделок и сбалансированные комиссии снижают порог входа и делают инвест-продукты простыми и удобными».

Доля инвестиционных и брокерских счетов, которые клиенты Райффайзенбанка сегодня открывают онлайн, выросла с 58% в январе 2020 года до 99% по итогам января 2021 года. Подавляющее большинство инвестиционных сделок совершаются с помощью цифровых инструментов — на начало 2021 года количество офлайн-сделок не превышает 1% в общем объеме.