Новые инвесторы и доверие к онлайн: как 2020 повлиял на финансовое поведение россиян

Отказ от пластика, рост
Онлайн-платежи: новый уровень доверия
С введением ограничений в марте 2020 года расходы россиян сократились. И хотя уже к ноябрю средние траты на одного клиента восстановились до уровня 2019 года, предновогодние расходы заметно снизились год к году. Вынужденная самоизоляция и ограничения на путешествия сыграли свою роль, и каждый клиент в декабре 2020 потратил в среднем на 9% меньше, чем годом ранее.
Один из ключевых трендов прошедшего года — рост доверия к онлайн платежам и каналам. Весной 2020 года доля
Доля
За время пандемии россияне стали меньше пользоваться пластиковыми картами, отдавая предпочтение бесконтактным способам оплаты. Исследование Райффайзенбанка показало резкий рост количества, объема, а также среднего чека платежей с использованием NFC и токенов в приложении или на сайте магазина, таких как Android Pay, Apple Pay, Google Pay и др. Количество таких операций увеличилось на 45%, средний чек — на 36%, а объем — почти вдвое. Теперь в среднем каждую вторую
Рост накоплений и дистанционное управление
В 2020 году существенно вырос спрос на накопительные продукты Райффайзенбанка — объем средств клиентов на счетах без учета инвестиций вырос на 30%. Драйвером роста стали накопительные счета — средства на них увеличились на рекордные 80%.
Помимо интереса к банковским накопительным продуктам клиенты продемонстрировали готовность к почти полностью дистанционному управлению средствами. В 2019 году доля пополнений накопительных счетов через
Благодаря самоизоляции и другим ограничениям 2020 года доверие к
«Рост интереса к накопительным продуктам, несмотря на сложности прошедшего года, демонстрирует, что депозиты и накопительные счета остаются самым простым и надежным способом сохранить и приумножить свои сбережения, — отметил Кирилл Матвеев, руководитель управления клиентского счастья и монетизации Райффайзенбанка. — Управлять накоплениями сегодня можно полностью онлайн, прямо в мобильном приложении, и мы ожидаем, что доверие к цифровым каналам даже в таких важных и ответственных вопросах будет расти».
Инвестиции не выходя из дома
Но один из главных финансовых трендов 2020 года — это кратный рост частных инвестиций. Всего, по подсчетам Московской биржи, за минувший год на рынок пришло почти 5 млн новых инвесторов — это больше, чем суммарно за все предшествующие года (3,8 млн человек). Объем средств в инвестиционных продуктах Райффайзенбанка вырос на 40%. Важно, что приток произошел не за счет перехода клиентов из накопительных продуктов, а одновременно с ростом склонности россиян к сбережению и накоплению.
«Сокращение возможностей тратить, увеличение количества свободного времени, более высокая доходность инвестиционных и брокерских продуктов в сравнении со сберегательными обусловили рост интереса к сфере инвестиций в 2020 году, — поясняет Кирилл Матвеев, руководитель управления клиентского счастья и монетизации Райффайзенбанка. — А возможность инвестировать прямо в мобильном приложении, высокая скорость сделок и сбалансированные комиссии снижают порог входа и делают
Доля инвестиционных и брокерских счетов, которые клиенты Райффайзенбанка сегодня открывают онлайн, выросла с 58% в январе 2020 года до 99% по итогам января 2021 года. Подавляющее большинство инвестиционных сделок совершаются с помощью цифровых инструментов — на начало 2021 года количество