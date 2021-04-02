Ученые-химики ИГУ разработали уникальные палладиевые катализаторы

Которые по своим характеристикам превосходят мировые стандарты, сообщают в пресс-службе вуза.

В Институте нефте- и углехимического синтеза ИГУ разработаны уникальные классы палладиевых катализаторов двух типов, которые по своим характеристикам в некоторых случаях превосходят мировые стандарты. Этот результат закреплен и подтвержден патентами Российской Федерации и публикациями в рейтинговых научных журналах. Также уже получен фундаментальный, но при этом имеющий и прикладное значение результат — разработан новый метод, значительно упрощающий исследование каталитических процессов.

Катализ превращений углеводородов и квантово-химическое моделирование химических процессов — это одно из приоритетных направлений, развиваемых в Иркутском государственном университете.

Достигнутые в этой области результаты позволяют вузу эффективно конкурировать с ведущими мировыми исследовательскими центрами. Данное направление успешно реализуется на базе двух взаимодействующих друг с другом научных подразделений ИГУ: НИИ нефте- и углехимического синтеза и лаборатории квантовой химии. Основная цель — решение фундаментальных проблем развития теории предвидения каталитического действия, развитие теоретических методов исследования, разработка новых катализаторов и новых каталитических систем для практически важных химических и нефтехимических процессов.