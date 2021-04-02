«Стоит вернуться к разговору лет через пять-семь»

Модель корпоративного управления компаний в последнее время стремительно трансформируется. Современными трендами, по которым судят о качестве корпоративного управления, являются наличие в советах директоров независимых членов, демократия в управлении, когда важные для компании решения принимаются не только на уровне высшего руководства, но и рядовыми сотрудниками, и самое важное направление – забота о людях. О том, что изменилось в корпоративном управлении РУСАЛа и En+ Group, как новые подходы реализуются в компании, зачем нужны рабочие советы и строительство нового жилья, в интервью «Газета.Ru» рассказал советник гендиректора РУСАЛа и лидер рабочих советов компании Сергей Филиппов. Мы приведем основные цитаты.

Как появились рабочие советы

Идея рабочих советов – инициативных групп, которые взялись выстраивать диалог с новым руководством компании, возникла не на пустом месте, она была продиктована самой жизнью, рассказывает Сергей Филиппов.

– Когда сменился совет директоров, когда Олег Дерипаска отдал контроль над компанией, чтобы сохранить ее, многие работники волновались о будущем. Тем более, в интернете, в газетах подогревался ажиотаж нездоровый, дескать «РУСАЛ сдали американцам», «Непонятно, что будет дальше». Рабочие тогда обращались к директорам заводов, следили за развитием ситуации, самые активные конечно.

Тогда же эти инициативные группы решили формализовать – подумали, что неплохо бы для таких активистов создать условия и для диалога, и для новых инициатив. Никто лучше самих рабочих не мог объяснить, что ничего никому не сдавали, в менеджменте и владельцах компании в основном соотечественники, более того, и в СД вошли представители предприятий – причем именно «долгожители», кто хорошо знает, чем живут коллективы. Мне странно, откуда небылица про какую-то продажу РУСАЛа и En+ американцам вообще появилась!

Независимые профсоюзы в Сибири

По словам Сергея, рабочие советы – это совсем не те профсоюзы, которые были в Советском союзе, это неформальная структура.

– Профсоюзы – это такой опыт с советским духом немного – взносы, путевки, бюрократия. У нас же они не стали независимыми, как в Европе, например: там профсоюзы – настоящая энергия, а здесь в это особо уже не верят. Зато рабочие советы получились таким аналогом европейских профсоюзов – демократия снизу. Был запрос на прямой диалог с руководством, такой канал получился. В итоге в 2019 году история с новыми директорами в РУСАЛе успокоилась, все поняли, что работа остается прежней, никаких угроз и переключились на позитивную повестку.

Запрос на комфортную среду

Одной из первых инициатив рабочих советов было озеленение.

– Может прозвучать странно, но эта проблема в сибирских городах довольно резко стоит, – рассказывает Сергей Филиппов. – РУСАЛ тогда высаживал миллион деревьев в Красноярском крае и в Иркутской области, занимался лесовосстановлением, а рабсоветы предложили высаживать деревья еще и в городах – это запрос на комфортную среду. Все же люди привыкли, что при Олеге Дерипаска компания начала вкладывать деньги в города, строить инфраструктуру, заниматься благоустройством. Такой подход формирует совершенно другой класс работников. Если у них есть что-то помимо мантры «дом-работа-дом», то и настроение, и отношение к работодателю лучше, и работа не стоит.

Льготная ипотека от компании

Но более весомым результатом деятельности рабочих советов Сергей считает возобновление жилищной программы, по которой часть ипотечных платежей платит компания.

– Во многом благодаря рабочим советам в РУСАЛе возобновилась жилищная программа. Представители рабсоветов встречались с Олегом Дерипаской как с основателем компании, на встрече подняли и вопрос улучшения жилищных условий сотрудников.

В 2011 году, когда Олег Владимирович руководил компанией, такая программа уже работала, многие о ней вспоминают – все-таки ставки по ипотеке сейчас не самые низкие, переплаты по кредитам – это серьезное бремя для людей.

Как итог, РУСАЛ и En+ организовали для своих сотрудников жилищную программу, которая работает следующим образом: участник программы оформляет ипотечный кредит сроком на 10 лет, а компания оплачивает первый взнос и компенсирует половину ежемесячных выплат, включая проценты. Для обычного человека это, по сути, – единственная возможность приобрести свою квартиру и не отдавать весь свой доход за ипотеку с «драконьими» ставками, – говорит Сергей Филиппов.

К примеру, по РУСАЛу в 2020 году участниками программы стали более 1000 человек, а 250 семей уже въехали в свои новые квартиры. Сейчас программа действует в Братске, Шелехове, Красноярске, Саяногорске, Ачинске. Летом прошлого года подобная программа была запущена и в En+ Group. С момента ее запуска участниками стали уже 105 сотрудников компании, а в новое жилье буквально за первые шесть месяцев въехали более 20 человек. Наибольшее количество заявок поступает от сотрудников предприятий Иркутска. Именно там сосредоточена большая часть энергетических предприятий Группы. Программа также действует в Братске, Усть-Илимске, Нижнем Новгороде, Дивногорске, Ангарске и Миассе.

Но прогрессивный социальный проект мог бы идти и быстрее – во многих регионах не оказалось нового жилья, только «вторичка» советского периода, пришедшая в довольно ветхое состояние.

Качественная медицина в сибирских городах

Сергей честно признает, что в регионах не только проблема с новым жильем, но и вся инфраструктура, включая медицинскую, находится в плачевном состоянии. Эпидемия коронавируса обнажила все слабые места.

– Знаю, что Дерипаска тогда ездил по регионам и спрашивал, в каком состоянии медучреждения, и ему неуверенно отвечали, что в рабочем, а потом выяснялось, что пульмонолог, к примеру, – один – и тот на больничном, в самый разгар коронавируса. И в итоге в конце прошлого года открылись 7 медцентров в городах, где работает РУСАЛ, доставлено оборудование, обучены врачи. Олег Дерипаска как раз приезжал на открытие каждого из них, общался с рабочими, сотрудниками больниц, чиновниками.

От пандемии Дерипаска спас регионы – теперь задача: повышение качества жизни, создание таких условий, когда фраза «А ты в Москву переезжаешь?» будет звучать не с завистью, а с недоумением.

Миниполисы для русаловцев

Качественного рынка жилья во многих городах присутствия компании давно не строится, поэтому логичным продолжением ипотечной программы стал вопрос его строительства, подчеркивает Сергей Филиппов.

– Перед открытием госпиталя рабочие ИркАЗа обсуждал с Олегом Дерипаской возможность строительства в Шелехове жилья для сотрудников РУСАЛа. Такие примеры в истории компании уже есть – в Таежном и Тайшете, где компания строит современные заводы.

Развитие городов, где живут русаловцы, в приоритете, как и развитие Сибири. Уже на нескольких форумах основатель компании призывал перенести столицу за Урал, чтобы ликвидировать экономические диспропорции. Вот сейчас главный офис РУСАЛа переезжает из Москвы в Красноярск, ближе к производству. Это не просто переезд на бумаге, мол, была регистрация юрлица в Москве, а теперь, бах, и в Красноярске. Это полноценная программа релокации, долгосрочная. Гендиректор уже с 2018 года в Красноярске проводит большую часть времени, постепенно переезжают и сотрудники.

Так что на жилье для русаловцев уже заложен 21 млрд рублей, фантастическая цифра, больше половины бюджета целого Красноярска.

И все благодаря рабочим советам. Проект уже и название получил, это будут миниполисы – жилые городки с полным комплектом необходимой инфраструктуры – детскими садами, школами, поликлиниками, спортивными комплексами и парками. Пока надо вести диалог с властями, местные чиновники на идею откликаются без энтузиазма, но Дерипаска настроен решительно, я знаю по опыту работы с ним еще в 90-е, он похоронить свою мечту никому не даст: «Кто не понимает – объясним, кто не хочет – заставим». Это правильный принцип и всегда срабатывает!

Дерипаска твердо намерен изменить в регионах качество жизни и дать людям не только интересную работу, но и достойный быт. Так что стоит вернуться к разговору лет через пять-семь, тогда уже результаты можно подводить.