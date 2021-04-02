Четверть россиян вынуждены ходить в офис даже во время отпуска

25,5% сотрудников российских компаний зачастую вынуждены работать в отпуске, показал опрос разработчика CRM для бизнеса «Мегаплан» среди 1800 сотрудников и руководителей МСБ.

Почти половина опрошенных (49%) работают во время отдыха редко и только в исключительных случаях, 16,2% — никогда не работают в отпуске из принципа, а 9,2% не работают, поскольку делегируют задачи коллегам, оставшимся на работе.

47,2% участников исследования признались, что им никогда не оплачивали работу в отпуске, при этом 23,7% отметили, что их работодатели выплачивают денежную компенсацию в размере оплаты одного трудового дня. 21,2% рассказали, что их работа в период отдыха оплачивается частично, в зависимости от выполненного объема, а 7,9% ответили, что руководство выплачивает им часть отпускных.

Как показал опрос, более половины опрошенных (53%) работают во время отпуска по собственной инициативе, 36% — по согласию обеих сторон: работника и руководителя. 11% заявили, что работать в период отдыха их заставляет начальство.

На вопрос о том, думают ли представители МСБ о работе во время отпуска, 36,9% ответили уверенно: нет, поскольку стараются насладиться отдыхом. При этом 28,2% ответили практически так же, но при этом отметили, что испытывают навязчивое желание проверить рабочую почту и мессенджеры. 34,8% думают о работе постоянно: из них 18,1% постоянно проверяют рабочую почту и мессенджеры, 11,2% беспокоятся о том, что «не доработали», а 5,5% испытывают страх быть уволенными.

28,1% участников исследования признались, что были вынуждены выходить в офис во время отпуска по вызову руководства, 9% опрошенных также вызывало начальство, однако они никогда не приезжали. При этом более половины респондентов (62,9%) ответили, что их руководители никогда не вызывали в период отдыха.

Почти четверть опрошенных (24,2%) никогда не предупреждают коллег об уходе в отпуск. 50,6% ответили, что всю информацию об отпусках вносят во внутреннюю корпоративную систему, 18,6% — ставят автоответчик с предупреждением о том, что они в отпуске, 9,1% ставят в мессенджерах и соцсетях аватар с намеком на отдых, а 7,1% просто выключают все средства связи на весь период отпуска.

38% респондентов рассказали о том, как они подстраивают свои отпуска под рабочие задачи: 14,2% встают рано, чтобы проверить почту, 13% — не уезжают в отпуск туда, где плохо работает интернет, а 10,8% — предпочитают отдыхать дома, чтобы при необходимости была возможность быстро добраться до офиса.

65,8% работников российских компаний станут писать или звонить своим коллегам, находящимся в отпуске, в случае, если ситуация экстренная и требует срочного ответа от сотрудника, 9,1% ответили, что будут это делать вне зависимости от того, где находится коллега. 25,1% не станут беспокоить коллег в отпуске из этических соображений.



«Для меня работа во время отпуска уже вошла в привычку, как и для многих опрошенных. – прокомментировал Сергей Козлов, генеральный директор разработчика CRM для бизнеса «Мегаплан». – И дело тут в большинстве случаев не в том, что мы вынуждены работать 24/7, чтобы прокормить себя, а в том, что с приходом цифровых технологий работать в фоновом режиме стало гораздо удобнее. Например, раньше приходилось тащить с собой в отпуск ноутбук, чтобы не отстать от жизни. А сейчас достаточно телефона, потому что ключевые показатели компании я контролирую в мобильном приложении, там же решаю срочные задачи. Автоматизация делает работу проще, а значит, от нее меньше устаешь».