Отлов бездомных животных обсудили в Черемхово

На эти цели городу выделили около 2,3 млн рублей.

Как рассказал заместитель руководителя службы ветеринарии региона Иван Лобыцин, в 2021 году в Приангарье увеличено финансирование по этой статье расходов до 44,5 млн рублей.

– С этого года изменился порядок мероприятий, которые должны проводиться по отношению к каждому животному без владельца. Они включают в себя не только отлов и транспортировку животных, но и их вакцинацию, – отметил Иван Лобыцин.

Планируется привлечь к решению вопроса общественников и развивать сеть приютов с участием некоммерческих организаций (НКО), которые будут заниматься отловом, стерилизацией и поиском животным новых владельцев. Иван Лобыцин проинформировал, что в данный момент в регионе 14 некоммерческих организаций выразили желание осуществлять этот вид деятельности.

Согласно оперативной информации, предоставленной службой ветеринарии Иркутской области, по состоянию на март 2021 года, заключено 23 муниципальных контракта на отлов животных без владельцев с 20 муниципальными образованиями. По муниципальным контрактам отловлено 957 собак, из них стерилизовано, вакцинировано – 592, пристроено, возвращено владельцам – 243, выпущено в прежнюю среду обитания – 152, в приютах содержатся 543 бездомных животных.