Цены на лекарства продолжают расти

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, драйверами роста годовой инфляции остаются противовирусные препараты.

Также популярны у россиян средства для восстановления микрофлоры кишечника и лекарственные препараты для желудочно-кишечного тракта. В свою очередь, лекарства для носа и от аллергии практически не растут в цене.

В феврале 2021 года цены на лекарственные препараты выросли по сравнению с январем 2021 года (0,2%). Годовая динамика индекса также оказалась положительной – цены выросли на 8,44% в сравнении с февралём 2020 года. Базой для расчета Индекса «Цена здоровья» является январь 2019 года.

– Годовая инфляция лекарств относительно стабильна и по-прежнему остается на высоком уровне. В тоже время рост цен против прошлого периода носит сезонный характер и повторяет динамику прошлых лет, – комментирует результаты исследования директор по работе с клиентами Ромир Ксения Пайзанская.