Сколько зарабатывают курьеры в разных регионах России

По данным сервиса Работа.ру, в период с марта 2020 по февраль 2021 года спрос на пеших курьеров выше всего в Москве — на столицу приходится 28% вакансий в стране. На втором месте оказался Санкт-Петербург, где размещено 10% от всех объявлений о работе пешими курьерами по стране. Около 2% от общего числа предложений для пеших курьеров размещено в Нижнем Новгороде, Казани и Екатеринбурге.

Возможность выбрать удобный график делает работу курьером привлекательной для тех, кто хочет иметь подработку к основной занятости. Среди россиян, которые готовы подрабатывать помимо основной деятельности, 10% выбрали работу курьеров. Эта профессия оказалась на третьем месте по популярности среди специальностей, подходящих для дополнительного заработка.

Зарплата пешего курьера зачастую зависит от выбранного графика работы специалиста и количества выполненных заказов. В среднем по Москве и Санкт-Петербурге таким специалистам предлагают зарплату до 56 тыс. рублей в месяц. В Нижнем Новгороде можно зарабатывать до 53 тыс.рублей, в Казани — до 48 тыс. рублей, а в Екатеринбурге — до 47 тыс. рублей.

Большинство соискателей на должность пешего курьера мужчины (35%), а 15% указали в резюме женский пол. Однако 50% пользователей сервиса не отметили этот пункт.

Вакансиями для пеших курьеров чаще интересуются соискатели в возрасте 18-24 лет — 36%. На соискателей в возрасте от 25 до 35 лет приходится 23% резюме, а на кандидатов 36-45 лет — 13%. Работой курьером интересуется и старшие соискатели от 46 до 65 лет, на которых приходится 12% резюме. 16% соискателей на позицию пешего курьера не указали возраст в резюме.