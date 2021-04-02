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В Иркутской области подписали концепцию сельского агробизнес-образования

Новая концепция пришла на смену действовавшей в 2014 – 2020 годах, сообщают в областной администрации.

Она предусматривает разработку и реализацию серии комплексных региональных проектов, направленных на развитие непрерывного агробизнес-образования в селах Иркутской области. 

Концепция ориентирована на экономическое развитие региона за счёт создания новых рабочих мест на предприятиях агропромышленного комплекса и повышения конкурентоспособности выпускников в сельском хозяйстве.

В новой концепции меняется подход и к развитию сельской школы как фактора социального, духовно-нравственного развития села. Будут создаваться экономические, социальные, культурные условия для воспитания, прежде всего, рачительного хозяина земли.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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