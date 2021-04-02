Египет хочет $1 млрд за затор в Суэцком канале

Египетские власти намерены потребовать компенсировать им расходы по ликвидации затора в Суэцком канале, который вызвал севший на мель контейнеровоз Ever Given. Об этом сообщил глава Управления Суэцкого канала (SCA) Усама Раби, передает CNBC.

По словам Раби, размер компенсации может составить более $1 млрд, исходя из потерь дохода канала за время приостановки его работы, стоимости оборудования и машин, которые использовались для снятия судна с мели, и оплаты работы 800 спасателей, участвовавших в операции. «Мы запросим приличную сумму. Мы спасли корабль без каких-либо повреждений или потерь», — заявил Раби. Он не уточнил, кто именно должен выплатить компенсацию. Глава администрации канала надеется, что в течение двух-трех дней соглашение о компенсации будет достигнуто.

История подошла к концу. И для России она однозначно в плюс. Диверсификация — это основа энергетической безопасности. Европейским и американским НПЗ теперь придется искать новые альтернативные источники сырья взамен ближневосточной нефти. Это может спровоцировать рост спроса на сорта из Мексиканского залива, Северного моря и России. Ну и, конечно, данная история доказала простую истину — чтобы глобальный товарообмен сохранял устойчивость, нужна логистическая альтернатива, которой может стать Северный морской путь. Благодаря СМП можно сэкономить до 13 дней в пути. При внедрении цифровых технологий появляется возможность проактивного управления рисками. Это особенно актуально в условиях пандемии COVID-19, когда все транспортные артерии должны работать ритмично, без неожиданных сбоев.

Второй бенефициар данной истории – РЖД. Китай за первые два месяца текущего 2021 года в два раза увеличил объемы перевозок грузов по железной дороге через Россию и Среднюю Азию. За указанный период в Европу были направлены около 2000 грузовых составов. Факт не особо удивительный на фоне восстановления после снятия ограничений из-за пандемии COVID-19 китайской экономики и резкого подорожания морских перевозок. Вместе с тем перевозки по железной дороге продолжают занимать небольшую долю от их общего количества. Через морской порт Яншань около Шанхая прошли около 2 млн грузовых контейнеров. В то время как общее число отправленных железной дорогой контейнеров за январь и февраль составило 209 тыс. Причины, прежде всего, экономического, а не политического характера. Система РЖД загружена под завязку. Плюс Беларусь, Брест – узкое место данного транзита.

Спрос на услуги РЖД будет и дальше расти на фоне выхода мировой экономики из карантина и возобновления мировой торговли. Железные дороги, нефте- и газопроводы более надежны, чем морские перевозки.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»