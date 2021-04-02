Можно ли считать валютный курс по стоимости интернета?

Есть только один справедливый курс – тот, который сложился на сегодняшних биржевых торгах.

Деловая газета «Ведомости» рассчитала справедливый курс валют, исходя из стоимости интернета в разных странах. Высокотехнологичный аналог всем известного «Индекса бигмака». При этом аналитики внесли в формулу расчета несколько поправочных коэффициентов, учитывающих долю дохода жителя той или иной страны, уходящую на оплату интернета, и число гигабайт, которые можно купить на среднюю зарплату в стране. Например, в России интернет доступнее, чем в США. Стоимость 1 Гб равна 1,1% месячного дохода против 1,4% соответственно. То есть доллар должен сейчас стоить 5,84 руб. – примерно, как до дефолта 1998 года. Почти машина времени. Однако обменника или биржи, где можно купить доллары по такому курсу, нет. Данные соотношения лишь говорят, что Россия является не отсталой, как думают некоторые, а достаточно высокотехнологичной страной. Не больше и не меньше.

Диспропорции на валютном рынке были всегда. Денарий (лат. denarius) впервые появился в 268 году до н. э. и на долгое время стал самой распространённой серебряной монетой Древнего Рима. При этом его курс сильно отличался в столице и различных провинциях. Причина проста: валютный курс —это спрос и предложение всегда и везде. Есть только один справедливый курс — тот, который сложился на сегодняшних биржевых торгах. Именно поэтому весь мир считает свои доходы в долларах. Торги валютой на ММВБ начались в 1992 году, это прежде всего заслуга легендарного и сейчас немного забытого руководителя Банка России Виктора Геращенко. Он для перехода к капитализму в России сделал намного больше, чем весь кабинет министров Егора Гайдара вместе взятый. Именно благодаря ему в 1993 году появился современный российский рубль.

В 1992 году средняя зарплата в России была $30, за ваучер давали $10. Нищая страна, без будущего. И вряд ли россиян тогда волновало, что с учетом экономических расчетов они не так бедны, как им кажется. Сейчас даже без учета зарплат в конвертах средняя зарплата в России — $700, в крупных городах и нефтяных центрах — $1500-2000. А ваучер, вложенный в 1992-1994 годах в акции российских приватизированных предприятий, если пересчитать его стоимость по долларовому индексу РТС, стоит сейчас примерно $300. Не так мало, ведь в 1994 году он стоил $20. Самая богатая российская компания «Сургутнефтегаз» имеет денежную позицию примерно в $50 млрд и все держит в долларах.

Отсюда вывод, что России нужен сильный рубль. От укрепления рубля Россия станет богаче. Банк России не стал повторять ошибок Банка Турции и начал цикл повышения ставок, а значит, мы движемся в правильном направлении. В заключение повторюсь, что есть только один справедливый курс — тот, который сложился сегодня на Московской бирже.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»