Сколько сэкономят россияне на кешбэке от Ростуризма

18 марта в России стартовала третья волна акции.

По данным сервиса поиска и покупки туров онлайн Level.Travel, спрос на российские курорты с начала акции вырос на 153% и оказался в 4 раза выше, чем в докарантинном 2019 году. Сейчас туры, приобретенные по акции, составляют 55% в структуре продаж российских курортов на Level.Travel, а средний чек по направлению вырос на 24%.

Акция от Ростуризма действует с 18 марта по 15 июня 2021 года. Кешбэк 20% распространяется на туры по России с возвратом не позже 30 июня и длиной не менее двух ночей. Максимальная сумма компенсации с одной покупки — 20 тысяч рублей, но количество туров, по которым можно получить кешбэк, неограниченно, а значит можно успеть выгодно отдохнуть несколько раз.

Большинство туристов выбирают по акции туры с вылетом в ближайший месяц — 42%, 18% туристов пользуются возможностью получить возврат, чтобы выгодно спланировать летний отдых и покупают туры с вылетом в июне; еще 17% отправятся в путешествие по акции в мае.

«Акция Ростуризма традиционно раскачивает спрос на российские регионы. Для туристов это отличный шанс приобрести тур с перелетом, проживанием, трансфером, а иногда и питанием — по цене авиабилета. Да еще и получить кешбэк не только от цены отеля, но и от транспортных расходов. А для рынка — это возможность простимулировать и прогарантировать заполняемость российский курортов. Не менее важно, что акция активизирует региональных туристов — туры с кешбэком активно покупают с вылетами из Екатеринбурга, Казани, Самары и т.д.», — рассказывает Евгений Гинзбург, директор по маркетингу сервиса поиска и покупки туров онлайн Level.Travel.

Абсолютный лидер продаж по акции — морское побережье Сочи. Там будут отдыхать 64% туристов, которые купили на Level.Travel тур с кешбэком от Ростуризма. Сейчас путешествие в Сочи на майские праздники обойдется туристам минимум в 29 000 рублей на двоих на 7 дней (в тур входит перелет Москва-Адлер-Москва и проживание в отеле), возврат по акции в этом случае составит 5 800 рублей.

Второе по популярности место делят между собой Красная Поляна и Крым, где проведут каникулы 9% туристов Level.Travel. Встретить майские праздники в горах вдвоем можно минимум за 34 670 рублей (перелет из Москвы в Адлер и обратно, 7 ночей в отеле, трансфер и страховка), сэкономив на этом по акции 6 934 рубля. Самый доступный летний тур в Крым на двоих обойдется минимум в 27 тысяч рублей на двоих на неделю (включая перелет, проживание, страховку и трансфер), сэкономить по акции Ростуризма в этом случае получится около 5 400 рублей.

На третьем месте — Санкт-Петербург, сюда отправятся 5% туристов Level.Travel, выбравших тур с кешбэком. Что интересно, ранее туристы выбирали в Северной столице туры в самой низкой ценовой категории (средний чек во второй волне акции кешбэка составил всего 11 000 рублей), получая проезд и проживание по цене билета на Сапсан. Сейчас же средний чек на короткие туры в Санкт-Петербург по акции — уже 35 тысяч рублей. А провести в городе неделю с захватом майских праздников вдвоем можно минимум за 30 134 рубля (с перелетом, проживанием, страховкой и завтраками), сэкономив на туре 6 026 рублей. А вот тур в июне на двоих обойдется дешевле — в 28 000 рублей в отель 2*, экономия в этом случае составит 5 600 рублей.