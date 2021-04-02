Проекты Бурятии участвуют в защите Rurban Creative Lab

3 апреля пройдет публичная защита региональных команд, отобранных по итогам марафона. Следить за защитой можно будет в социальных сетях и на Youtube канале по ссылке, сообщают в администрации республики.

В акселераторе участвуют региональные проекты:

с. Хужир Окинского района, проект «На земле Гэсэра», лидер – глава СП «Бурунгольское» Туяна Самбялова;

ТРК «Тункинская долина» - проект «Гостеприимная Тунка», лидер - Таисия Леонтьева, глава администрации села Тунка;

Объединенная команда с. Клюевка - г. Бабушкин Кабанского района, проект «Мысовская слобода», лидер – председатель ТОС «Прибрежный» Таисья Черных, председатель ТОС «Байкальская звезда» Маргарита Скуратова;

г. Северобайкальск, креативный кластер «Геолокация», лидер – Екатерина Марьясова;

с. Гурульба Иволгинского района, проект «Чайный путь», лидер – Председатель ТОС «Гурульбинское» Ксения Доржиева;

г. Улан-Удэ, проект «Исторический город – Гостиные ряды», лидер – предприниматель, владелец креативного кластера «Моссо» Игорь Булыгин;

пгт Усть-Баргузин Баргузинского района, проект «Шанталык», лидер – глава СП Светлана Кривогорницына;

пос. Таксимо Муйского района, проект «Сибирская усадьба», лидер – Председатель ТОС «Тайное братство супергероев» Елена Разумова;

Сетевой проект «Алтан Хори» (с. Баян - Гол Хоринского района, пос. Хоринск, с. Усть Орот Кижингинского района), лидер – председатель ТОС «Баянгол» Маргарита Санжижапова;

с. Выдрино Кабанского района, проект «Креативный арт - парк «Оттер Ха», лидер – глава СП Светлана Орлова;

с. Улюкчикан Баргузинского района, проект «Конный клуб – Хурин Хээр», лидер – председатель ТОС «Зуун Улюкчикан» Софья Ухинова;

пос. Турунтаево Прибайкальского района, проект «Центр объединения «Импульс», лидер – председатель ТОС «Серебро Прибайкалья» Наталья Пономарева.

Напомним, 3 февраля 2021 года в России стартовал самый масштабный проект по включению в экономический оборот заброшенных объектов «Rurban Creative Lab» АСИ. C 15 февраля по 14 марта был объявлен онлайн-марафон Rurban Creative Lab АСИ по преобразованию заброшенных объектов в креативные кластеры.