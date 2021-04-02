Проекты Бурятии участвуют в защите Rurban Creative Lab

3 апреля пройдет публичная защита региональных команд, отобранных по итогам марафона. Следить за защитой можно будет в социальных сетях и на Youtube канале по ссылке, сообщают в администрации республики.
В акселераторе участвуют региональные проекты:
Напомним, 3 февраля 2021 года в России стартовал самый масштабный проект по включению в экономический оборот заброшенных объектов «Rurban Creative Lab» АСИ. C 15 февраля по 14 марта был объявлен онлайн-марафон Rurban Creative Lab АСИ по преобразованию заброшенных объектов в креативные кластеры.
На участие в программе поступило 3339 заявок из 81 региона, всего в конкурсном отборе приняли участие жители из 575 населенных пунктов России.
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