Двое рабочих пострадали во время утечки аммиака на хладокомбинате Иркутска

Региональная прокуратура сообщила на официальном сайте, что сегодня в техническом цехе хладокомбината в Иркутске произошла утечка аммиака, во время инцидента пострадали двое рабочих.

«По поручению прокуратуры области прокурором Свердловского района города Иркутска организована и проводится проверка исполнения законодательства о промышленной безопасности и охране труда. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», – говорится в сообщении.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение охраны труда», санкции которой предусматривают до 1 года лишения свободы.