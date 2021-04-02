Кобзев поручил подготовить проект инженерной защиты Хомутово от подтоплений

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что сегодня поручил подготовить проект инженерной защиты Хомутово от подтоплений талыми водами.

Фото со страницы Игоря Кобзева в Instagram

В настоящее время проводятся мероприятия для предотвращения подтопления участков. «Однако без проблем не обходится. На водоотводных каналах есть самовольные постройки. Они мешают проведению работ по очистке и углублению. Свою оценку даст прокуратура», – отметил глава региона.

В поселке сейчас работает бригада медиков, которая оказывает психологическую помощь населению. По данным МЧС на 2 апреля, в Хомутово подтоплено 176 участков.