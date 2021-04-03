Еще две ледовые переправы закрыли в Приангарье

ГУ МЧС России по региону сообщило, что в Иркутской области закрыли еще две ледовые переправы.

По информации ведомства, высокие дневные температуры и мокрый снег приводят к образованию талой воды на поверхности льда, что негативно сказывается на его состоянии. Эти процессы послужили поводом закрытия на реке Лене в Киренском районе переправы вблизи села Улькан на 166 километре автодороги Усть-Кут – Киренск и ледовой трассы, соединявшей в зимний период поселки Ния и Потапово.

Пока в регионе продолжают действовать 27 зимних дорог.