Таиланд не одобрил российскую вакцину «Спутник V»

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Ассоциация туроператоров на официальном сайте сообщила, что Таиланд с 1 апреля изменил правила въезда в страну – срок обязательного карантина для туристов сокращен до 7 дней при условии, если они привиты от инфекции. Однако на россиян правило не распространяется – «Спутник V» не одобрен государством.
Сейчас привитые иностранцы обязаны представить для въезда в Таиланд документы, подтверждающие вакцинацию медицинскими препаратами одного из следующих производителей:
Sinovak
- AstraZeneca/Oxford
- SK BIOSCIENCE (AstraZeneca/Oxford)
- Pfizer/ BioNTech
- Covishield (Serum Institute of India)
- Janssen (Johnson & Johnson)
- Modena
Для непривиых граждан срок карантина с 1 апреля сокращен с 14 дней до 10 дней.