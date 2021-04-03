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Таиланд не одобрил российскую вакцину «Спутник V»

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Ассоциация туроператоров на официальном сайте сообщила, что Таиланд с 1 апреля изменил правила въезда в страну – срок обязательного карантина для туристов сокращен до 7 дней при условии, если они привиты от инфекции. Однако на россиян правило не распространяется – «Спутник V» не одобрен государством.

Сейчас привитые иностранцы обязаны представить для въезда в Таиланд документы, подтверждающие вакцинацию медицинскими препаратами одного из следующих производителей:

Sinovak

  • AstraZeneca/Oxford
  • SK BIOSCIENCE (AstraZeneca/Oxford)
  • Pfizer/ BioNTech
  • Covishield (Serum Institute of India)
  • Janssen (Johnson & Johnson)
  • Modena

Для непривиых граждан срок карантина с 1 апреля сокращен с 14 дней до 10 дней.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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