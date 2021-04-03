Режим повышенной готовности ввели в Усолье-Сибирском из-за плохого качества питьевой воды

Мэр Усолья-Сибирского Иркутской области сообщил на своей странице в Instagram о введении в городе режима повышенной готовности из-за плохого качества питьевой воды.

«Тысячи усольчан недовольны качеством питьевой воды, которая согласно проведённым анализам не соответствует параметрам по привкусу и запаху. И решить ситуацию одномоментно к сожалению не получится. Так как вода в озере Мальтинское, которое впадает в реку Белую, серьезно пострадала от сточных вод с полей одного из крупных в Иркутской области сельхозпредприятий. Этот факт доказан. В деле разбираются надзорные органы», – отметил Торопкин.

Сейчас ведутся поиски виновных, чтобы предотвратить попадание сточных вод в водоемы. Кроме того, качество воды анализируется каждые два часа в круглосуточном режиме. По словам мэра, вода сейчас безопасная для жителей, однако на вкус – противная.