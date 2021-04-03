70 человек заболели коронавирусом за сутки в Иркутске

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области. Согласно ее данным, чза день в Иркутске инфекцию обнаружили у 70 людей.

Из 163 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 70 (всего 21 921), в Ангарске – 28 (всего 5 984), в Иркутском районе – 18 (всего 4 140), в Шелеховском районе – 8 (всего 844), в Нижнеилимском районе – 6 (всего 633).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 21 921, Ангарск – 5 984, Усть-Илимск – 4 246, Иркутский район – 4 140, Братск – 3 521.

Всего с начала пандемии коронавирус в Приангарье обнаружили у 62,3 тысячи людей. Умерли за день девять человек с COVID-19.