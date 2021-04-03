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70 человек заболели коронавирусом за сутки в Иркутске

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области. Согласно ее данным, чза день в Иркутске инфекцию обнаружили у 70 людей.

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Из 163 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  1. в Иркутске – 70 (всего 21 921),
  2. в Ангарске – 28 (всего 5 984),
  3. в Иркутском районе – 18 (всего  4 140),
  4. в Шелеховском районе – 8 (всего 844),
  5. в Нижнеилимском районе – 6 (всего 633).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 21 921,
  2. Ангарск – 5 984,
  3. Усть-Илимск – 4 246,
  4. Иркутский район – 4 140,
  5. Братск – 3 521.

Всего с начала пандемии коронавирус в Приангарье обнаружили у 62,3 тысячи людей. Умерли за день девять человек с COVID-19.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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