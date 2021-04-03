Национальную историческую тропу по маршруту Московского тракта проложат на Байкале

Национальную туристическую тропу проложат в районе озера Байкал между Иркутском и Улан-Удэ, ее основой станет Московский тракт – исторический сухопутный маршрут из европейской части России через Сибирь к границам Китая, сообщает на официальном сайте пресс-служба Агентства стратегических инициатив.

«В этом году планируется реализация пилотного участка длиной в 60 км. Это – часть тропы общей протяжённостью 500 км от Иркутска до Улан-Удэ, для которой уже проектируется полный маршрут. Вскоре также будет создан финансовый механизм и технологии для строительства и использования тропы и разработан план привлечения волонтеров для ее содержания», – приводятся в сообщении слова лидера проекта «Национальные тропы России» Игоря Булыгина.

Этот проект станет пилотным. В дальнейшем планируется создать систему троп, которые будут проходить через популярные туристические места. Это поспособствует «росту туристических потоков и развитию предпринимательских инициатив: вокруг троп образуется экосистема сервисов для туристов – отели, рестораны, пункты проката и прочее».