Число подтопленных талыми водами участков в Приангарье выросло до 179

Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области сообщила, что число подтопленных талыми водами участков по данным на утро 4 апреля в регионе выросло до 179.

На их территории находятся 173 дома и 434 человека. Участки располагаются в семи населенных пунктах – селах Хомутово, Урик, Большая Елань, деревнях Мамоны, Большежилкино, городах Нижнеудинске, Иркутске.

Проводятся работы по оказанию адресной помощи и информированию населения, отводу талых вод и откачки воды с подтопленных участков. В спасательной операции задействованы 169 человек и 66 машин.

«В целях стабилизации обстановки продолжаются работы по расчистке и углублению водоотводных каналов, возведению заградительных насыпей, откачке воды с придомовых территорий с применением трех пожарных насосных станций и карьерного насоса, вакуумных автомобилей и мотопомп», – отмечается в сообщении.