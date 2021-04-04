Иркутск вошел в число городов России с самыми экономными жителями

Эксперты назвали города России с самыми экономными жителями, в этот список вошел Иркутск, сообщается на сайте Банки.ру. Для составления рейтинга аналитики взяли за основу средние размеры зарплат и размеры займов, которые берут жители в микрофинансовых организациях.

Источник: https://www.banki.ru/

«Минимальные суммы (менее девяти тысяч рублей) при обращении в МФО запрашивали в таких городах, как Биробиджан (8 000 рублей), Кемерово (8 045 рублей), Брянск (8 100 рублей), Томск (8 150 рублей), Тамбов (8 200 рублей) и Иркутск (8 300 рублей). Замыкают рейтинг Тыва (8 400 рублей), Саранск (8 500 рублей), Мурманск (8 650 рублей) и Омск (8 700 рублей)», – сообщают аналитики.

Эксперты отмечают, что наиболее экономные россияне живут в небольших и средних городах с численностью населения до 650 тысяч человек. Уровень их среднемесячной заработной платы – от 29 тысяч рублей до 51 тысяч рублей, а сумма взятого займа составляет 13–26% от уровня зарплаты.