Иркутск и Усть-Илимск – в лидерах по суточному приросту больных коронавирусом

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области. Согласно ее данным, лидерами по суточному приросту COVID-19 в Приангарье стали Иркутск и Усть-Илимск.
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Из 160 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 64 (всего 21 985),
- в Усть-Илимске – 15 (всего 4 261),
- в Иркутском районе – 14 (всего 4 154),
- в Ангарске – 10 (всего 5 994),
- в Усолье-Сибирском – 8 (всего 1 377).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 21 985,
- Ангарск – 5 994,
- Усть-Илимск – 4 261,
- Иркутский район – 4 154,
- Братск – 3 527.
Всего с начала пандемии коронавирус в Приангарье обнаружили у 62,4 тысячи людей. Умерли за день 10 человек с COVID-19.