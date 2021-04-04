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Иркутск и Усть-Илимск – в лидерах по суточному приросту больных коронавирусом

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области. Согласно ее данным, лидерами по суточному приросту COVID-19 в Приангарье стали Иркутск и Усть-Илимск.

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Из 160 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  1. в Иркутске – 64 (всего 21 985),
  2. в Усть-Илимске – 15 (всего 4 261),
  3. в Иркутском районе – 14 (всего  4 154),
  4. в Ангарске – 10 (всего  5 994),
  5. в Усолье-Сибирском – 8 (всего 1 377).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 21 985,
  2. Ангарск – 5 994,
  3. Усть-Илимск – 4 261,
  4. Иркутский район – 4 154,
  5. Братск – 3 527.

Всего с начала пандемии коронавирус в Приангарье обнаружили у 62,4 тысячи людей. Умерли за день 10 человек с COVID-19.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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