Иркутск и Усть-Илимск – в лидерах по суточному приросту больных коронавирусом

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области. Согласно ее данным, лидерами по суточному приросту COVID-19 в Приангарье стали Иркутск и Усть-Илимск.

Из 160 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 64 (всего 21 985), в Усть-Илимске – 15 (всего 4 261), в Иркутском районе – 14 (всего 4 154), в Ангарске – 10 (всего 5 994), в Усолье-Сибирском – 8 (всего 1 377).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 21 985, Ангарск – 5 994, Усть-Илимск – 4 261, Иркутский район – 4 154, Братск – 3 527.

Всего с начала пандемии коронавирус в Приангарье обнаружили у 62,4 тысячи людей. Умерли за день 10 человек с COVID-19.