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Кобзев поручил увеличить число рабочих на стройке школы в Тулуне в 2,5 раза

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что поручил увеличить число рабочих на стройке школы в Тулуне, чтобы объект был готов в срок.

«В Березовой Роще возводим школу в рамках софинансирования с РЖД. Учебное заведение – на 1275 мест. Сейчас на объекте трудятся 240 человек. Рекомендовали увеличить число работников и темпы строительства. Школу должны сдать до конца года», – сообщил глава региона.

По информации на сайте правительства, число рабочих увеличат до 600. Кроме того, до 1 июля подрядчику необходимо исправить все выявленные недостатки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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