Иркутский Слата Марафон пройдёт 27 июня

III Иркутский Международный Слата Марафон состоится в День молодежи – 27 июня, сообщает пресс-служба торговой сети «Слата». Традиционно забег пройдёт по историческому центру города – старт и финиш будут организованы у памятника Александра III. Впервые в этом году мероприятие станет доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото предоставлено пресс-службой компании «Слата»

«Участникам будет предложено преодолеть одну из четырех дистанций – фан-ран 3 км – доступна для основной части бегунов и не требует специальной подготовки. Таже дистанция запланирована для представителей скандинавской ходьбы. Мини-марафон - 10 км, полумарафон – 21 км и настоящий марафон – 42 км – для самых опытных бегунов. Маленькие любители бега смогут пробежать детскую дистанцию, размер которой еще уточняется», - поделилась информацией руководитель Департамента по связям с общественностью ГК «Слата» Яна Абалымова.

Фото предоставлено пресс-службой компании «Слата»

Каждый участник забега получит памятную медаль финишера, а дети – сладкие подарки после пересечения финишной черты. Также, организаторы отметили, что в этом году будет много интересных станций в стартовом городке и яркая развлекательная программа для бегунов и болельщиков.

Фото предоставлено пресс-службой компании «Слата»

«Иркутский Международный Слата марафон в этом году будет, безусловно, самым ожидаемым летним спортивным событием для всех иркутян! Вынужденная отмена проведения мероприятия в прошлом году тяжело была воспринята сообществом активных людей Иркутского региона. Поклонников здорового образа жизни становится больше с каждым годом, чему мы очень рады! А то, что праздник планируется на День Молодежи, ставит перед нами дополнительную задачу по привлечению максимального количества участников среди этой возрастной группы для получения максимального количества правильных спортивных эмоций! – прокомментировал pr-директор Марафонов БАМ, представитель оргкомитета организации мероприятия, Артём Детышев.

Фото предоставлено пресс-службой компании «Слата»

В середине апреля начнёт свою работу официальный сайт главного бегового события Иркутской области. О старте регистрации и начале предварительных тренировок будет сообщено дополнительно.